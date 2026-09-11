Camuzzi alertó por el robo de flexibles de gas. En Mar del Plata hubo 530 casos en 2026 y advierten por riesgos de fugas, incendios y explosiones.

La distribuidora advirtió por el crecimiento del robo de flexibles de gas instalados en el exterior de las viviendas. En Mar del Plata ya se registraron 530 casos durante 2026 y más de 60 familias fueron afectadas solamente en el último mes. La preocupación no pasa únicamente por el delito: retirar estas piezas puede provocar fugas de gas, incendios, explosiones e intoxicaciones.

Camuzzi encendió una señal de alerta ante una modalidad delictiva que puede tener consecuencias mucho más graves que el valor de lo robado. Los delincuentes sustraen los flexibles de las instalaciones domiciliarias de gas y, al hacerlo, pueden provocar una liberación descontrolada de gas natural.

El fenómeno viene creciendo. En Mar del Plata, la empresa contabilizó 530 casos en lo que va del año, con más de 60 familias damnificadas durante el último mes. En La Plata también se registró un fuerte incremento: Camuzzi informó unos 450 episodios durante 2026, cerca de 100 de ellos en el último mes.

¿Qué están robando y por qué es tan peligroso?

El flexible es el conducto que conecta el servicio domiciliario con el regulador que abastece al medidor. Se trata de una instalación que trabaja con gas a media presión.

Cuando alguien retira esa pieza sin los conocimientos ni las medidas de seguridad correspondientes, puede generarse una liberación incontrolada de gas. El riesgo alcanza tanto a la vivienda afectada como a propiedades vecinas.

Las consecuencias pueden incluir incendios, explosiones o intoxicaciones, además de la interrupción inmediata del suministro.

Por eso la advertencia de la empresa resulta particularmente importante para los vecinos de nuestra región: si se detecta una alteración en la instalación, falta de suministro o una posible pérdida de gas, no se debe intentar reparar el problema por cuenta propia.

Ya hubo condenas por estos robos

Camuzzi informó que continúa realizando denuncias ante la Justicia y trabajando junto con las fuerzas de seguridad para identificar a los responsables.

La empresa destacó además un antecedente significativo: en Bahía Blanca ya se confirmó la segunda condena penal efectiva de este año relacionada con este tipo de delito.

La situación muestra una particularidad preocupante. Lo que para quien roba puede representar apenas la búsqueda de una pieza metálica para su posterior comercialización, para una familia puede convertirse en una emergencia capaz de poner vidas en peligro.

Qué hacer si falta el flexible o se detecta una anomalía

Camuzzi recordó que cualquier intervención sobre las instalaciones de gas debe ser realizada exclusivamente por personal matriculado.

Ante un robo, falta de suministro o cualquier situación anormal relacionada con la red, la compañía solicita comunicarse inmediatamente con sus líneas de emergencia: 0800-666-0810 o 0810-666-0810.

La recomendación es especialmente importante porque una pérdida de gas no siempre resulta evidente inmediatamente y cualquier manipulación incorrecta puede aumentar el peligro.

El robo de un flexible puede parecer un delito menor por el valor del elemento sustraído.

El problema es que puede terminar provocando una tragedia.

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