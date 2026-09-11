El CIITI 2026 debatirá el impacto de la inteligencia artificial sobre el trabajo, las empresas y las decisiones humanas. Será el 1° de octubre.

La inteligencia artificial avanza sobre el trabajo, la educación, las empresas, los gobiernos y hasta sobre decisiones que hasta hace poco parecían exclusivamente humanas. En ese escenario, una pregunta comienza a ganar terreno: ¿hasta dónde decide la tecnología y dónde debe seguir decidiendo una persona?

Ese será uno de los grandes debates del XXIV Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática (CIITI 2026), que se realizará el próximo jueves 1° de octubre, organizado por la Facultad de Tecnología Informática y el Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática (CAETI) de la Universidad Abierta Interamericana (UAI). La jornada será virtual y podrá seguirse a través de la plataforma del Congreso.

La edición de este año lleva un título que resume buena parte de la discusión: “Humanware 5.0, el factor humano de la inteligencia artificial”.

El concepto apunta a correr por un momento la mirada de lo que la IA es capaz de hacer para concentrarse en algo posiblemente más importante: qué decidimos los seres humanos hacer con ella. Desde la organización señalan que, frente al crecimiento de la IA generativa, la automatización, el uso masivo de datos y las ciudades inteligentes, el factor humano será determinante para construir sistemas eficientes, pero también responsables y capaces de afrontar nuevos escenarios.

Del empleo a las decisiones empresariales

La agenda muestra que el debate no quedará solamente dentro del mundo informático. Habrá exposiciones sobre IA y emprendedores, trabajos del futuro, inteligencia organizativa, robótica, gobernanza de la inteligencia artificial, agentes inteligentes y modelos predictivos, entre otros temas.

Entre los participantes anunciados aparecen especialistas provenientes de empresas, universidades y organizaciones de Argentina y del exterior. Uno de los bloques abordará específicamente los “Desafíos de los trabajos del futuro”, mientras que otro analizará la gobernanza de la IA, sus riesgos y oportunidades.

La discusión resulta particularmente actual porque el desafío ya no pasa solamente por saber utilizar herramientas de inteligencia artificial. Empresas, trabajadores, universidades y Estados comienzan a enfrentarse con otra cuestión: cómo incorporarlas sin trasladarles decisiones que requieren criterio, responsabilidad y sensibilidad humana.

Un encuentro que comenzó en 2003

El CIITI se realiza anualmente desde 2003 y se convirtió en uno de los encuentros de referencia vinculados con innovación tecnológica informática. Según datos de la UAI, el plenario de 2025 reunió a 4.997 participantes conectados.

La edición 2026 también incluirá la entrega de premios del XVII CIITI-TE, certamen destinado a trabajos realizados por estudiantes y graduados de grado y posgrado.

El Congreso comenzará a las 10.00 y su cierre está previsto para las 20.00, de acuerdo con la agenda oficial. La participación es virtual y la UAI informó que la inscripción es gratuita.

En momentos en que la inteligencia artificial promete hacer cada vez más cosas por nosotros, el CIITI propone invertir la pregunta: no solamente qué puede hacer la IA, sino qué cosas queremos —y cuáles no— que termine haciendo en nuestro lugar.

Agenda e inscripción al CIITI 2026

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