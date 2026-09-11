11 de septiembre de 2026

El grupo «Gallo Rojo» pasó por Radio Noticias tras recibir una respuesta oficial desde el gobierno de España

6 horas atrás 0

En su visita a los estudios de Radio Noticias, Abel Acevedo y Juan Pastorino, referentes del colectivo político y social Gallo Rojo, compartieron la trastienda de una particular iniciativa: la entrega de una remera del espacio junto a un escrito sobre la memoria y la industria nacional dirigida al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la sede de la Moncloa. Durante la entrevista, repasaron los orígenes del grupo (nacido como el Observatorio de Pensamiento Costero en 2015), destacaron las acciones solidarias que realizan para colaborar con merenderos y vecinos de la zona, y resaltaron el valor de la militancia, la contención comunitaria y la construcción colectiva entre distintas generaciones dentro del Partido de La Costa.

Los detalles:

Compartir

Más historias

maestro

En el Día del Maestro, una docente costera reflexionó sobre la vocación y el rol afectivo de la escuela

15 minutos atrás 0
congresociiti

Inteligencia artificial: un congreso pone el foco en lo que las máquinas no deberían decidir

3 horas atrás 0
maestro

Día del Maestro: PISA, Pergolini y una pregunta incómoda para los adultos

6 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *