El grupo «Gallo Rojo» pasó por Radio Noticias tras recibir una respuesta oficial desde el gobierno de España

En su visita a los estudios de Radio Noticias, Abel Acevedo y Juan Pastorino, referentes del colectivo político y social Gallo Rojo, compartieron la trastienda de una particular iniciativa: la entrega de una remera del espacio junto a un escrito sobre la memoria y la industria nacional dirigida al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la sede de la Moncloa. Durante la entrevista, repasaron los orígenes del grupo (nacido como el Observatorio de Pensamiento Costero en 2015), destacaron las acciones solidarias que realizan para colaborar con merenderos y vecinos de la zona, y resaltaron el valor de la militancia, la contención comunitaria y la construcción colectiva entre distintas generaciones dentro del Partido de La Costa.

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