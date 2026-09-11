11 de septiembre de 2026

En el Día del Maestro, una docente costera reflexionó sobre la vocación y el rol afectivo de la escuela

11 minutos atrás 0

En el marco de las celebraciones por el Día del Maestro, Radio Noticias dialogó con la docente costera Denise Acuña, quien compartió su visión sobre la vocación de enseñar y el vínculo de confianza que se establece diariamente entre la escuela y las familias. Acuña destacó la importancia del acompañamiento amoroso, la ternura y la escucha atenta dentro del aula por encima de los desafíos tecnológicos actuales, señalando que la presencia humana y el afecto docente son insustituibles a la hora de marcar una huella positiva en el desarrollo integral de las infancias.

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