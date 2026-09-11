En el Día del Maestro, una docente costera reflexionó sobre la vocación y el rol afectivo de la escuela
En el marco de las celebraciones por el Día del Maestro, Radio Noticias dialogó con la docente costera Denise Acuña, quien compartió su visión sobre la vocación de enseñar y el vínculo de confianza que se establece diariamente entre la escuela y las familias. Acuña destacó la importancia del acompañamiento amoroso, la ternura y la escucha atenta dentro del aula por encima de los desafíos tecnológicos actuales, señalando que la presencia humana y el afecto docente son insustituibles a la hora de marcar una huella positiva en el desarrollo integral de las infancias.
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