Jornada de forestación ambiental en la Escuela de Bellas Artes de Mar de Ajó

En diálogo con Radio Noticias, el vicedirector de la Escuela de Bellas Artes de Mar de Ajó, Pablo Parra, dio detalles sobre una jornada comunitaria de forestación realizada junto a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Sostenible municipal.

La iniciativa contó con la participación activa de alumnos de primero y tercer año, docentes y familias, quienes aportaron diversas plantas y frutales tras un estudio previo del suelo. Parra resaltó el valor pedagógico de la actividad para fomentar el sentido de pertenencia en la comunidad educativa y celebró el crecimiento del establecimiento, que actualmente cuenta con una matrícula de 90 estudiantes.

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