4 de septiembre de 2026

Jornada de forestación ambiental en la Escuela de Bellas Artes de Mar de Ajó

16 minutos atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, el vicedirector de la Escuela de Bellas Artes de Mar de Ajó, Pablo Parra, dio detalles sobre una jornada comunitaria de forestación realizada junto a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Sostenible municipal.

La iniciativa contó con la participación activa de alumnos de primero y tercer año, docentes y familias, quienes aportaron diversas plantas y frutales tras un estudio previo del suelo. Parra resaltó el valor pedagógico de la actividad para fomentar el sentido de pertenencia en la comunidad educativa y celebró el crecimiento del establecimiento, que actualmente cuenta con una matrícula de 90 estudiantes.

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