Se realizará una clínica de boccia adaptada en La Costa
En diálogo con Radio Noticias, la directora de Deporte Adaptado del Partido de La Costa, Débora Kowalik, brindó detalles sobre la clínica de boccia adaptada que se llevará a cabo el próximo martes 8 de septiembre en el Polideportivo de Santa Teresita, dictada por el técnico del seleccionado nacional.
Kowalik remarcó que se trata de una disciplina paralímpica de alto rendimiento destinada a personas con discapacidad motora, subrayando la importancia de capacitar a entrenadores y atletas locales. Asimismo, destacó el rol social del deporte adaptado como una herramienta fundamental para derribar barreras arquitectónicas y culturales, promover la igualdad de oportunidades y visibilizar el esfuerzo y potencial de los deportistas de la región.
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