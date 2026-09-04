En diálogo con Radio Noticias, la directora de Deporte Adaptado del Partido de La Costa, Débora Kowalik, brindó detalles sobre la clínica de boccia adaptada que se llevará a cabo el próximo martes 8 de septiembre en el Polideportivo de Santa Teresita, dictada por el técnico del seleccionado nacional.

Kowalik remarcó que se trata de una disciplina paralímpica de alto rendimiento destinada a personas con discapacidad motora, subrayando la importancia de capacitar a entrenadores y atletas locales. Asimismo, destacó el rol social del deporte adaptado como una herramienta fundamental para derribar barreras arquitectónicas y culturales, promover la igualdad de oportunidades y visibilizar el esfuerzo y potencial de los deportistas de la región.

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