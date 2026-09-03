La cancha de parquet de Fomento San Bernardo ya está en funcionamiento

En diálogo con Radio Noticias, Gastón Reinoso, presidente de la Asociación de Fomento San Bernardo, brindó detalles sobre la puesta en marcha de la nueva cancha de piso flotante de parquet en el polideportivo de la institución.

Tras la inauguración con una jornada multideportiva abierta a la comunidad, Reinoso destacó el impacto positivo de la obra para el distrito, que ya permite a equipos locales de distintas disciplinas entrenar y competir en una superficie de nivel profesional. Asimismo, confirmó que avanzan en la etapa final del proyecto con la colocación de tribunas móviles del lado de vestuarios (con una inversión cercana a los 5 millones de pesos) y la pronta inauguración de un nuevo SUM.

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