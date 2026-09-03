3 de septiembre de 2026

Taller de producción de hongos en Mar de Ajó

6 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, la docente y productora de hongos Inés Castillo anunció la apertura de inscripciones para un nuevo curso gratuito y con certificación oficial de producción de hongos comestibles, dictado a través del Centro de Formación Profesional N° 402 de Mar de Ajó.

Castillo destacó el cambio de paradigma en torno al cultivo micológico, pasando de viejos prejuicios a ser reconocido como un pilar fundamental de la alimentación saludable y sustentable.

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