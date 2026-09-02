Pese a las críticas ambientalistas, se corrió en la playa el Enduro del Invierno en Pinamar
En diálogo con Radio Noticias, Gastón, integrante de la organización ambientalista Yo Amo Mi Playa Pinamar, expresó su profundo rechazo a la realización del Enduro del Invierno en la playa.
Gastón advirtió sobre el severo impacto ambiental del evento, señalando que la remoción masiva de arena con maquinaria pesada y el paso de más de 500 motos alteran drásticamente la biodiversidad y la dinámica natural de los médanos. Asimismo, cuestionó que la ordenanza municipal que prohíbe la circulación de vehículos en la costa haya sido exceptuada por razones económicas, y adelantó que evaluarán acciones legales con abogados ambientalistas para evitar que la competencia vuelva a desarrollarse en ese entorno natural.
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