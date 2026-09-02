2 de septiembre de 2026

Pese a las críticas ambientalistas, se corrió en la playa el Enduro del Invierno en Pinamar

17 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Gastón, integrante de la organización ambientalista Yo Amo Mi Playa Pinamar, expresó su profundo rechazo a la realización del Enduro del Invierno en la playa.

Gastón advirtió sobre el severo impacto ambiental del evento, señalando que la remoción masiva de arena con maquinaria pesada y el paso de más de 500 motos alteran drásticamente la biodiversidad y la dinámica natural de los médanos. Asimismo, cuestionó que la ordenanza municipal que prohíbe la circulación de vehículos en la costa haya sido exceptuada por razones económicas, y adelantó que evaluarán acciones legales con abogados ambientalistas para evitar que la competencia vuelva a desarrollarse en ese entorno natural.

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