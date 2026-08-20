20 de agosto de 2026

La Costa impulsa la campaña «Guardianes de la Seguridad Vial» en el Mes de la Niñez

3 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Luciano Graña, director de Tránsito de La Costa, detalló las actividades que se llevan adelante durante los fines de semana de agosto en el marco del Mes de la Niñez.

A través de una pista de kartings y dinámicas recreativas, la iniciativa busca nombrar a las infancias como «guardianes de la seguridad vial» otorgándoles credencial y silbato para concientizar a los adultos sobre el uso del casco, cinturón de seguridad y no usar el teléfono al volante.

Graña explicó además que el programa abarca tres etapas educativas integrales que acompañan desde el jardín hasta el secundario, donde proyectan brindar los cursos para la obtención de la primera licencia de conducir.

Los detalles:

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