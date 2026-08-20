20 de agosto de 2026

La Legislatura bonaerense retoma las sesiones con la mirada puesta en 2027

33 segundos atrás 0

En La Primera Mañana de Radio Noticias, Meche González analizó la reapertura del trabajo legislativo en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires previa a la sesión ordinaria del próximo 27 de agosto.

Si bien el temario inmediato abordará temas de discapacidad, educación, violencia digital y la creación de una agencia para administrar bienes secuestrados en causas judiciales, por fuera del recinto se profundizan los debates de fondo: las posibles modificaciones a las reelecciones de intendentes, la reforma electoral, la redistribución de la coparticipación y el funcionamiento de la justicia provincial.

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