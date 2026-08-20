La Legislatura bonaerense retoma las sesiones con la mirada puesta en 2027

En La Primera Mañana de Radio Noticias, Meche González analizó la reapertura del trabajo legislativo en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires previa a la sesión ordinaria del próximo 27 de agosto.

Si bien el temario inmediato abordará temas de discapacidad, educación, violencia digital y la creación de una agencia para administrar bienes secuestrados en causas judiciales, por fuera del recinto se profundizan los debates de fondo: las posibles modificaciones a las reelecciones de intendentes, la reforma electoral, la redistribución de la coparticipación y el funcionamiento de la justicia provincial.

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