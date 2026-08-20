20 de agosto de 2026

Éxito de la Copa de Invierno de Vóley y gran impacto en el comercio local

2 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Germán Aragone, referente del vóley local, detalló el balance positivo de la Copa de Invierno de Vóley realizada en La Costa. El evento convocó a más de 200 competidores de Buenos Aires, Mar del Plata, Villa Gesell, Madariaga y distintas localidades costeras, acompañados por sus familias.

Además del nivel competitivo —donde los equipos locales de la Escuela Municipal e integrantes de Los Zorros hicieron podio , destacó la generación de empleo para jóvenes jueces/planilla, así como la dinamización para el sector hotelero, gastronómico y comercial del distrito.

Los detalles:

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