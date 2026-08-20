Éxito de la Copa de Invierno de Vóley y gran impacto en el comercio local
En diálogo con Radio Noticias, Germán Aragone, referente del vóley local, detalló el balance positivo de la Copa de Invierno de Vóley realizada en La Costa. El evento convocó a más de 200 competidores de Buenos Aires, Mar del Plata, Villa Gesell, Madariaga y distintas localidades costeras, acompañados por sus familias.
Además del nivel competitivo —donde los equipos locales de la Escuela Municipal e integrantes de Los Zorros hicieron podio , destacó la generación de empleo para jóvenes jueces/planilla, así como la dinamización para el sector hotelero, gastronómico y comercial del distrito.
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