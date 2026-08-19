El Club de Pesca de San Clemente palpita el Torneo por los 60 Años de la Fiesta de la Corvina Negra

En diálogo con Radio Noticias, Rubén Chirizola, presidente del Club Social de Pesca, Náutica y Fomento de San Clemente del Tuyú, brindó detalles del gran concurso de pesca organizado en el marco del 60° aniversario de la Fiesta Nacional de la Corvina Negra.

El certamen repartirá millonarios premios en efectivo —20 millones para el ganador, 10 para el segundo y 3 para el tercero— además de distinciones especiales como una moto 0 km para el mejor sanclementino clasificado y sorteos por inscripción anticipada.

Chirizola destacó la decisión directiva de destinar el 100% de las ganancias netas a respaldar la fiesta del pueblo o engrosar el pozo de premios para la próxima edición, sin lucro institucional.

Los detalles:

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