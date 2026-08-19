20 de agosto de 2026

El Club de Pesca de San Clemente palpita el Torneo por los 60 Años de la Fiesta de la Corvina Negra

16 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Rubén Chirizola, presidente del Club Social de Pesca, Náutica y Fomento de San Clemente del Tuyú, brindó detalles del gran concurso de pesca organizado en el marco del 60° aniversario de la Fiesta Nacional de la Corvina Negra.

El certamen repartirá millonarios premios en efectivo —20 millones para el ganador, 10 para el segundo y 3 para el tercero— además de distinciones especiales como una moto 0 km para el mejor sanclementino clasificado y sorteos por inscripción anticipada.

Chirizola destacó la decisión directiva de destinar el 100% de las ganancias netas a respaldar la fiesta del pueblo o engrosar el pozo de premios para la próxima edición, sin lucro institucional.

Los detalles:

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