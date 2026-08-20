Camuzzi invertirá más de US$6 millones para terminar la Planta Compresora Las Armas y ampliar el abastecimiento de gas en la Costa Atlántica.

El Gobierno nacional anunció que Camuzzi Gas Pampeana completará con inversión privada la Planta Compresora de Las Armas, una obra pendiente que permitirá ampliar la capacidad del Gasoducto de la Costa y mejorar el abastecimiento de gas en más de 40 localidades bonaerenses.

El anuncio fue realizado el martes 18 de agosto por el vocero presidencial Adrián Ravier, quien informó que la empresa invertirá más de 6 millones de dólares y prevé finalizar los trabajos antes del invierno de 2027. La planta contará con dos motocompresores y una potencia total de 2.400 HP.

La infraestructura está ubicada en Las Armas, partido de Maipú, y permitirá mejorar las condiciones operativas tanto del Gasoducto de la Costa como del tramo Tandil–Mar del Plata. Según el Gobierno, el sistema beneficiará a unas 650.000 personas.

El punto central es que no se construirá un nuevo gasoducto desde cero. Lo que Camuzzi hará es terminar la planta compresora que había quedado pendiente y que resulta necesaria para que las obras de ampliación realizadas en los últimos años puedan funcionar con mayor capacidad.

La obra había quedado paralizada con un avance importante y fue objeto de reclamos durante los últimos años. Su finalización representa una mejora relevante para la infraestructura gasífera de toda la Costa Atlántica, aunque una mayor capacidad de transporte no implica necesariamente una reducción en las tarifas que pagan los usuarios.

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