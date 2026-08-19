Fomento San Bernardo ultima detalles para la inauguración de su piso de parquet

En diálogo con Radio Noticias, Gastón Reinoso, presidente de la Asociación de Fomento San Bernardo, brindó detalles sobre la fase final de la obra del piso flotante de parquet en el polideportivo.

Se trata de una infraestructura clave para la localidad y la región. Actualmente se aguarda el secado total de la laca —proceso demorado por la humedad ambiental— para colocar la gráfica publicitaria y realizar retoques de pintura y seguridad en las tribunas y laterales . La fecha estimativa de inauguración oficial se contempla para la próxima semana.

Los detalles:

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