El Vaticano confirmó que el papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. También recorrerá Uruguay y Perú.

La Santa Sede confirmó que el papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de una gira sudamericana que también incluirá Uruguay y Perú. Será la primera visita oficial del nuevo Pontífice al país y marcará el regreso de un Papa a suelo argentino después de casi 40 años.

Según informó el Vaticano, León XIV llegará a Buenos Aires el 8 de noviembre y permanecerá hasta el día 11. Durante su estadía también visitará Córdoba y el santuario de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación del país. El programa detallado de las actividades será difundido en las próximas semanas.

Una visita con fuerte significado para los argentinos

La llegada de León XIV genera una gran expectativa entre los fieles católicos y también en distintos sectores de la sociedad, ya que será el primer viaje pastoral del actual Pontífice a la Argentina desde su elección.

El viaje se produce después de meses de gestiones diplomáticas entre el Gobierno argentino y el Vaticano. En las últimas semanas, tanto el presidente Javier Milei como funcionarios nacionales habían manifestado que la visita era muy probable, aunque restaba la confirmación oficial de la Santa Sede.

Expectativa en todo el país

Si bien la agenda oficial aún no fue difundida en detalle, se espera una importante movilización de fieles hacia los lugares que recorrerá el Papa.

La visita también será seguida de cerca por comunidades católicas de todo el país, incluidas las parroquias y diócesis de la costa bonaerense, que ya comenzaron a organizar actividades especiales para acompañar uno de los acontecimientos religiosos más importantes de los últimos años.

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