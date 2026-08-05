5 de agosto de 2026

El Refugio Chichos se encuentra sin luz ni agua y pide ayuda para instalar su propio pilar de energía

2 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Gabriela Falaguerra, referente del Refugio Chichos, explicó la situación que atraviesa la entidad tras el corte del suministro eléctrico ejecutado por la empresa EDEA. El lugar, que se encontraba conectado a la red pública desde 2012 mediante gestiones municipales tras no poseer escrituras del terreno, requiere hoy realizar una instalación eléctrica propia con pilar y más de 200 metros de cableado para regularizar el servicio.

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