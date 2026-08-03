CTERA realiza un paro nacional este lunes y SUTEBA Multicolor suma medidas en Buenos Aires. Así será el regreso a clases tras las vacaciones.

CTERA realizará un paro nacional este lunes, mientras en la provincia de Buenos Aires SUTEBA Multicolor convocó a nuevas medidas para el martes y una movilización el jueves. El reinicio del ciclo lectivo estará atravesado por reclamos salariales y fuertes cuestionamientos a las políticas educativas nacionales y provinciales.

El regreso a las aulas después de las vacaciones de invierno no será el esperado para miles de estudiantes argentinos. Este lunes 3 de agosto, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) llevará adelante un paro nacional docente, en rechazo a la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, el reclamo por mejoras salariales y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), entre otros puntos.

La medida afectará principalmente a las escuelas públicas, donde se espera un nivel importante de adhesión según cada provincia y cada sindicato de base. En el caso de los colegios privados, el impacto dependerá de la decisión de cada institución y del acatamiento de sus docentes, por lo que el funcionamiento será dispar. No existe una suspensión generalizada para el sector privado.

¿Qué provincias vuelven a clases?

El paro coincide con el regreso a las aulas en las jurisdicciones que tuvieron vacaciones entre el 20 y el 31 de julio:

Provincia de Buenos Aires.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Chaco.

Santiago del Estero.

El resto de las provincias ya retomó la actividad escolar durante las semanas anteriores, según el calendario oficial del Ministerio de Capital Humano.

Capital Humano exige garantizar las clases

En la previa de la medida, el Ministerio de Capital Humano ratificó que las jurisdicciones deben garantizar el servicio educativo y recordó el objetivo de cumplir con los 190 días de clase establecidos por el Consejo Federal de Educación. Desde el Gobierno nacional sostienen que las provincias deben adoptar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento del sistema educativo durante la jornada de protesta.

En Buenos Aires, el conflicto no termina el lunes

En territorio bonaerense el panorama podría extenderse durante buena parte de la semana.

Mientras la conducción provincial de SUTEBA acompaña la medida nacional del lunes, sectores de SUTEBA Multicolor ratificaron un plan de lucha que incluye paro para el martes 4 de agosto y participación en una movilización nacional prevista para el miércoles, por lo que el normal desarrollo de las clases también podría verse afectado durante esos días.

Los sectores opositores dentro del gremio sostienen que el conflicto no sólo apunta contra las políticas del Gobierno nacional. También cuestionan al Ejecutivo bonaerense por considerar insuficiente la recomposición salarial, reclaman una nueva convocatoria a paritarias, mejoras en infraestructura escolar, defensa del IOMA y el IPS, mejores condiciones laborales y mayor inversión en educación pública.

Una semana con pocas clases

Si el nivel de adhesión resulta elevado, muchos alumnos bonaerenses podrían tener apenas dos jornadas normales de clases durante la primera semana posterior al receso invernal.

El escenario dependerá del acatamiento que registren las medidas de fuerza y de la continuidad de las negociaciones entre los gremios y las autoridades educativas, en un conflicto que, lejos de resolverse, parece haber sumado nuevos capítulos.

Compartir