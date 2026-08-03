La autopsia confirmó que la joven hallada en una playa de Mar del Plata murió por una puñalada en el cuello. Hay un detenido y avanza la investigación.

La víctima fue hallada sin vida en una playa de la zona sur de Mar del Plata. La investigación apunta a un crimen en un contexto de violencia de género y ya hay un hombre detenido. El caso se suma a otros dos homicidios ocurridos en menos de 24 horas en la ciudad.

Mar del Plata atraviesa horas de profunda conmoción. El hallazgo del cuerpo de una joven en una playa de la zona sur derivó en una investigación por femicidio que, con el correr de las horas, comenzó a arrojar los primeros datos determinantes.

La autopsia preliminar confirmó que la víctima murió como consecuencia de una única puñalada en la región cervical, una lesión que resultó letal y que descartó otras hipótesis iniciales sobre las causas del fallecimiento.

Mientras continúan las pericias, la Justicia mantiene detenido a un hombre que habría tenido un vínculo cercano con la joven y que permanece a disposición de la fiscalía mientras se analiza la evidencia reunida durante las primeras horas de la investigación.

El crimen que conmociona

El cuerpo fue encontrado en un sector de playa cercano a un balneario de la zona sur marplatense. Sin embargo, los investigadores todavía intentan establecer si el homicidio ocurrió en ese lugar o si la víctima fue trasladada posteriormente hasta el sitio donde finalmente fue hallada.

En ese sentido, las cámaras de seguridad, los teléfonos celulares secuestrados y los testimonios de familiares y allegados serán fundamentales para reconstruir las últimas horas de la joven.

La principal hipótesis

Aunque la causa continúa bajo investigación, los elementos reunidos hasta el momento orientan el expediente hacia un presunto femicidio.

La fiscalía trabaja sobre la relación existente entre la víctima y el detenido, mientras espera los resultados de nuevas pericias científicas que permitan confirmar la mecánica del crimen y definir la calificación legal definitiva.

Tres homicidios en menos de un día

El caso generó una fuerte repercusión porque se produjo en un contexto especialmente delicado para Mar del Plata.

Con este hecho, la ciudad registró tres homicidios en menos de 24 horas, una situación que reavivó el reclamo por mayores políticas de prevención y seguridad, tanto desde distintos sectores políticos como de organizaciones sociales.

La sucesión de hechos violentos volvió a instalar el debate sobre la seguridad en una de las principales ciudades de la provincia de Buenos Aires, donde vecinos y referentes comunitarios reclaman respuestas frente al incremento de episodios de extrema violencia.

Una investigación que continúa

Durante las próximas horas serán clave los resultados de nuevas pericias y las declaraciones testimoniales para determinar con precisión cómo ocurrió el crimen y cuál fue la participación del detenido.

Mientras tanto, familiares, amigos y organizaciones vinculadas a la lucha contra la violencia de género siguen de cerca una causa que volvió a sacudir a Mar del Plata y que podría incorporarse a la lista de femicidios investigados por la Justicia bonaerense.

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