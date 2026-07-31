Jorge Martín dedica Costumbres Argentinas a la tradición de la caña con ruda y explica el origen del ritual que cada 1° de agosto une a miles de familias.

Este viernes, Jorge Martín dedicará una edición especial de su programa en Radio Noticias Web a una de las costumbres más arraigadas del país. Aunque este año el 1° de agosto cae sábado, invita a cumplir el ritual en cada hogar y compartirlo en familia.

Cada 1° de agosto miles de argentinos renuevan una tradición que lleva siglos viva: tomar caña con ruda en ayunas como símbolo de protección, salud y buenos augurios para el resto del año. Se trata de un ritual heredado de la cultura guaraní que, con el paso del tiempo, fue incorporándose a distintas regiones del país y adaptándose a las costumbres de cada comunidad.

Este viernes, el programa Costumbres Argentinas, que conduce Jorge Martín por Radio Noticias Web 105.7 FM, estará dedicado especialmente a contar la historia de esta tradición, su origen y el significado que mantiene vigente hasta nuestros días.

La costumbre nació entre los pueblos guaraníes del Litoral, quienes consideraban que agosto era uno de los meses más difíciles del año debido al frío, las enfermedades y la escasez de alimentos. Para enfrentar ese período comenzaron a utilizar una preparación de aguardiente de caña con hojas de ruda, planta a la que se le atribuían propiedades medicinales y protectoras. Con el tiempo, el ritual trascendió las fronteras del nordeste argentino y pasó a formar parte del patrimonio cultural de buena parte del país.

No existe una única manera de cumplir la tradición. Algunos toman tres sorbos, otros prefieren siete tragos o un solo vaso pequeño, siempre en ayunas. Más allá de las variantes, el sentido es el mismo: dejar atrás los malos momentos y recibir el nuevo ciclo con esperanza.

La versión costera de una vieja tradición

En el Partido de La Costa, esta costumbre también encontró su propio sello. Durante muchos años, numerosos vecinos tenían un ritual adicional: pasar por el estudio de Jorge Martín para compartir en vivo los tradicionales tres sorbos de caña con ruda antes de comenzar la jornada.

Este año, al coincidir el 1° de agosto con un sábado, ese encuentro no podrá realizarse como era habitual. Sin embargo, Jorge Martín invita a los oyentes a no perder la tradición y cumplir el ritual en sus casas, junto a la familia o los amigos, manteniendo vivo un legado cultural que sigue pasando de generación en generación.

Porque más allá de las creencias personales, la caña con ruda representa una de esas costumbres que unen a los argentinos y recuerdan que la identidad también se construye a través de los pequeños rituales cotidianos.

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