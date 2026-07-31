31 de julio de 2026

El programa Cultura Rodante desembarca en Mar de Ajó

11 horas atrás 0

En el marco de las vacaciones de invierno, el programa provincial Cultura Rodante llega este sábado 1 de agosto a partir de las 14:00 hs al Espacio Multicultural de Mar de Ajó (Hipólito Yrigoyen 541).

La jornada, libre y gratuita, ofrecerá a las infancias y sus familias una juegoteca gigante, rincón de arte, estación de lectura y juegos interactivos bajo la consigna «Vacaciones divertidas, una aventura por descubrir». Además, incluirá cascos de realidad virtual para recorrer museos provinciales y un cierre a puro circo, títeres, humor y música en vivo.

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