La Feria de Pavón vuelve este domingo 2 de agosto con productos artesanales y gastronomía regional

La Municipalidad de General Lavalle confirmó la realización de una nueva edición de la Feria de Pavón, que tendrá lugar el próximo domingo 2 de agosto, de 10:30 a 17:00 hs, en la intersección de Galo de Lavalle y Cámpora, en el Paraje Pavón.

Con entrada libre y gratuita, el evento reunirá a emprendedores, artesanos y productores locales que ofrecerán miel y derivados, panificados, alfajores, pasteles, conservas, indumentaria y artesanías. La iniciativa impulsa la economía regional y propone una jornada al aire libre para disfrutar del entorno rural en familia.

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