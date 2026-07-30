30 de julio de 2026

El Centro de Jubilados Progresar de Villa Clelia reprogramó el festejo de sus 25 años

10 minutos atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Eduardo Guzmán, presidente del Centro de Jubilados Progresar de Villa Clelia, confirmó que la celebración por las Bodas de Plata de la institución se reprogramó para el sábado 22 de agosto a las 20:00 hs.

La jornada festiva en la sede de Güiraldes 552 contará con cena, show en vivo, baile y sorteos. Las entradas anticipadas con menú completo tienen un costo de $20.000, mientras que para la opción de baile post-cena el ingreso general estará disponible a $5.000 con servicio de buffet económico.

Los detalles:

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