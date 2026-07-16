16 de julio de 2026

Pizzeada a beneficio de la Fiesta de Nueva Atlantis con música en vivo y karaoke

2 horas atrás 0

En comunicación con Radio Noticias, Laura Mayorga, integrante de la comisión organizadora de la Fiesta de Nueva Atlantis, invitó a la comunidad a participar de la pizzeada familiar y solidaria que se realizará este sábado por la noche con el objetivo de recaudar fondos para la celebración de la localidad.

El evento gastronómico contará con pizzas, empanadas y postres elaborados de manera casera por los miembros de la comisión.

Además de la gastronomía, la velada estará musicalizada por el reconocido conjunto costero Mambo Méndez y los Guallaveras y se completará con un divertido bloque de karaoke.

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