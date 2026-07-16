Turismo y Producción | Vuelve la Fiesta del Alfajor Costero a Mar de Ajó durante las vacaciones de invierno

En diálogo con Radio Noticias, el secretario de Producción de La Costa, Martín Poustis, confirmó la realización de una nueva edición de la tradicional Fiesta del Alfajor Costero, que tendrá lugar el sábado 25 y domingo 26 de julio en la localidad de Mar de Ajó.

El evento se llevará a cabo en el Espacio Multicultural de la ciudad, un predio cerrado y calefaccionado con entrada libre y gratuita para garantizar la comodidad de vecinos y turistas frente al clima invernal.

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