El Senado bonaerense sesionó sin los cruces internos del oficialismo y avanzó con la Ley Joaquín, corredores turísticos y nuevas designaciones.

Después de una primera sesión marcada por fuertes cruces dentro del oficialismo, el Senado de la provincia de Buenos Aires mostró este jueves una imagen completamente distinta. La segunda sesión ordinaria transcurrió sin sobresaltos políticos y permitió avanzar con una serie de iniciativas legislativas, mientras la interna del peronismo pareció quedar, al menos por ahora, en un segundo plano.

El dato político no pasó inadvertido. Semanas atrás, el enfrentamiento entre el jefe del bloque oficialista, Sergio Berni, y la vicegobernadora Verónica Magario había expuesto las diferencias que atraviesan al peronismo bonaerense. Esta vez, en cambio, el oficialismo evitó reeditar esas disputas y mostró una sesión mucho más ordenada.

Proyectos aprobados

Más allá de la tregua política, el Senado convirtió en ley la denominada Ley Joaquín, una iniciativa que establece nuevas condiciones de seguridad para plazas y espacios recreativos públicos, con controles obligatorios sobre arcos de fútbol, aros de básquet y otras estructuras para prevenir accidentes.

También recibió aprobación la creación de dos nuevos corredores turísticos provinciales:

Camino del Mar , que recorrerá la Ruta Provincial 11, un eje estratégico para el turismo de la Costa Atlántica.

, que recorrerá la Ruta Provincial 11, un eje estratégico para el turismo de la Costa Atlántica. Ruta de las Haras, orientada a potenciar el circuito productivo y turístico vinculado a la actividad hípica.

Para municipios turísticos como los del Partido de La Costa, el desarrollo del Camino del Mar aparece como una iniciativa que podría fortalecer la promoción de los destinos ubicados sobre el corredor atlántico.

Consejo de la Magistratura

Durante la sesión también quedaron designadas las representantes de la minoría legislativa en el Consejo de la Magistratura bonaerense.

El Senado aprobó la incorporación de las senadoras de La Libertad Avanza, María Luz Bambaci como consejera titular y María Cecilia Martínez como suplente, poniendo fin a la disputa que mantenían los libertarios y el PRO por esos lugares dentro del organismo encargado de intervenir en la selección y el control de jueces y fiscales de la provincia.

Chapadmalal volvió al centro del debate

El momento de mayor discusión política se produjo durante el tratamiento de un proyecto relacionado con las tierras de Chapadmalal.

La senadora Fernanda Raverta cuestionó la posibilidad de avanzar con la venta de inmuebles nacionales y advirtió sobre una eventual pérdida de patrimonio público, mientras que desde La Libertad Avanza defendieron la política de desafectación de bienes del Estado impulsada por el Gobierno nacional.

Una tregua que no despeja las dudas

Aunque la sesión transcurrió sin los cruces que habían dominado el último encuentro legislativo, en los pasillos de la política bonaerense pocos creen que la calma sea definitiva.

La tregua permitió al oficialismo recuperar una imagen de orden institucional y avanzar con proyectos pendientes, pero la interna del peronismo sigue latente y volverá a ponerse a prueba cuando lleguen al recinto las iniciativas de mayor peso político.

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