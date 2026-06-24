Realizaran en Tucumán el «Encuentro Nacional de Escritores y Letras por la Paz» | Los detalles

En mes de julio, la Provincia de Tucumán será sede de un nuevo Encuentro Nacional de Escritores y Letras por la Paz. El evento que ya viene realizándose en diferentes puntos del país, contará con la presencia de Elena Paniagua, escritora, conferencista la cual expresó en el aire de La Primera Mañana de Radio Noticias:

Se junta la gente que piensa lo mismo desde la escritura y pensamiento (…) tenemos muchos escritores.

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