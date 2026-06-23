Una plaza llena de pasión acompañó una nueva victoria de la Selección Argentina

La Plaza de la Familia volvió a convertirse en el gran punto de encuentro para vecinos, familias y jóvenes que eligieron vivir juntos una nueva presentación de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

En el marco del Fan Fest organizado por la Fiesta Nacional del Sol y la Familia junto a AF Calcos y Alto Eventos, y con el acompañamiento de la Municipalidad de La Costa, cientos de personas colmaron el espacio público para compartir una tarde cargada de emoción, entretenimiento y espíritu mundialista.

Desde el inicio de la jornada, la propuesta ofreció actividades para todas las edades. Los más chicos tuvieron un rol protagónico, disfrutando de los distintos espacios recreativos y de la presencia de los Guardianes de la Seguridad Vial, una iniciativa educativa y preventiva impulsada por la Municipalidad de La Costa para promover hábitos responsables a través del juego y la participación.

La previa también estuvo marcada por los sorteos realizados entre el público, con premios aportados por Alfajores Esturión, la Feria Somos Amaicha y Unmei Sushi, que sumaron expectativa y diversión a una tarde que tuvo a la comunidad como gran protagonista.

Además, los chicos de El Agite aportaron toda su energía y entusiasmo para animar los momentos previos al encuentro, generando un clima festivo que fue creciendo a medida que se acercaba la hora del partido.

Los puestos gastronómicos presentes en el predio completaron una propuesta integral que permitió a las familias disfrutar de una verdadera jornada recreativa, transformando a la Plaza de la Familia en un espacio de encuentro donde el fútbol fue la excusa perfecta para compartir.

Con la pantalla gigante como epicentro de la convocatoria, la emoción se hizo sentir durante todo el partido. Cada jugada, cada avance y cada gol de la Selección fueron acompañados por el aliento constante de una multitud que vibró unida con los colores celeste y blanco.

El triunfo argentino desató una nueva celebración colectiva que confirmó el éxito de esta propuesta, pensada para fortalecer los lazos comunitarios y generar espacios de encuentro para vecinos.

Como cierre de una jornada inolvidable, La Rumbera subió al escenario para ponerle música a los festejos, haciendo cantar y bailar al público con los grandes clásicos de la cumbia y coronando una tarde que tuvo todos los ingredientes de una verdadera fiesta popular.

Desde la organización agradecieron especialmente el acompañamiento de la comunidad y destacaron la excelente respuesta que viene teniendo el Fan Fest, una iniciativa que, según remarcaron, “ya se consolidó como uno de los espacios más convocantes para vivir el Mundial en San Bernardo”.

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