24 de junio de 2026

Natalia Puricelli | «Nos unimos en el cartel de San Clemente para grabarle un gran saludo de cumpleaños al capitán»

1 día atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Natalia Puricelli, presidenta de la Asociación de Hoteleros, Gastronómicos y Afines de San Clemente del Tuyú, detalló la original y cálida propuesta comunitaria organizada para festejar el cumpleaños de Lionel Messi. La convocatoria es para hoy martes a las 18:00 hs. en el emblemático cartel de las letras de San Clemente.

Puricelli invitó a todos los vecinos, familias y turistas a acercarse con camisetas, banderas, cotillón o pintura para grabar un saludo masivo y cantarle el feliz cumpleaños al capitán de la Selección. Todo el material registrado será editado para ser publicado y difundido en las redes sociales este miércoles 24 de junio, coincidiendo con el día exacto del nacimiento del astro argentino.

Los detalles:

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