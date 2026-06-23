Natalia Puricelli | «Nos unimos en el cartel de San Clemente para grabarle un gran saludo de cumpleaños al capitán»

En diálogo con Radio Noticias, Natalia Puricelli, presidenta de la Asociación de Hoteleros, Gastronómicos y Afines de San Clemente del Tuyú, detalló la original y cálida propuesta comunitaria organizada para festejar el cumpleaños de Lionel Messi. La convocatoria es para hoy martes a las 18:00 hs. en el emblemático cartel de las letras de San Clemente.

Puricelli invitó a todos los vecinos, familias y turistas a acercarse con camisetas, banderas, cotillón o pintura para grabar un saludo masivo y cantarle el feliz cumpleaños al capitán de la Selección. Todo el material registrado será editado para ser publicado y difundido en las redes sociales este miércoles 24 de junio, coincidiendo con el día exacto del nacimiento del astro argentino.

Los detalles:

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