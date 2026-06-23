El triunfo de la Selección Argentina frente a Austria no solo se celebró en el estadio de Dallas. También se vivió con clima mundialista en San Bernardo, donde cientos de vecinos y vecinas se reunieron para seguir el partido en el Fan Fest organizado por la Fiesta Nacional del Sol y la Familia, una propuesta que convirtió a la plaza en un punto de encuentro para alentar a la Albiceleste.

Con pantalla gigante, actividades para toda la familia, gastronomía y música, la jornada se desarrolló en un clima de fiesta popular y tuvo un cierre a la altura de la ocasión con la presentación de La Rumbera, que coronó una tarde cargada de fútbol, emoción y color celeste y blanco.

Una plaza llena para alentar a la Selección

La propuesta reunió a una importante cantidad de público en San Bernardo, donde familias, grupos de amigos, chicos y grandes compartieron la transmisión del partido en comunidad. El triunfo argentino terminó de redondear una jornada que combinó deporte, encuentro y una fuerte impronta local, con una organización que volvió a mostrar el trabajo que hay detrás de cada evento de estas características.

En ese marco, también vale destacar el esfuerzo de la comisión de la Fiesta del Sol y la Familia y de todas las personas que colaboraron para que el Fan Fest pudiera llevarse adelante, desde la logística hasta la puesta en escena de una propuesta pensada para que el Mundial también se viva en el Partido de La Costa. Entre ellos, el acompañamiento de AF Calcos volvió a aparecer como parte de ese entramado que sostiene la iniciativa.

La primera experiencia del Fan Fest ya había mostrado una buena respuesta de vecinos y turistas en la previa del debut argentino, y la jornada del partido ante Austria confirmó que la propuesta logró instalarse como un espacio de encuentro para seguir a la Selección en comunidad. La Municipalidad de La Costa ha acompañado además el evento, que incluyó pantalla gigante, actividades recreativas y música en vivo.

De San Bernardo y Mar de Ajó a las tribunas del Mundial

Pero la jornada tuvo además un capítulo especial del otro lado del continente. Mientras la gente alentaba en San Bernardo, en las tribunas del estadio de Dallas también hubo presencia costera: una bandera con los nombres de San Bernardo y Mar de Ajó se hizo visible en el Mundial de la mano de Nico Bron, creador de contenidos de MDA Noticias y también generador de material para Radio Noticias.

La imagen tomó más fuerza después de que FM La Marea compartiera una foto de Bron en el estadio junto a una bandera de Alfajores Esturión, reforzando esa postal que volvió a llevar el nombre del Partido de La Costa a una gran cita del fútbol mundial.

Bron ya había estado en Qatar 2022 siguiendo a la Selección y esta vez volvió a viajar para acompañar al equipo argentino y compartir la experiencia a través de sus redes sociales, en una cobertura que también conecta a los costeros con el Mundial desde una mirada cercana.

Así, el triunfo argentino se celebró en dos escenarios distintos pero unidos por la misma pasión: el estadio de Dallas, con una bandera de San Bernardo y Mar de Ajó entre los hinchas, y la plaza de San Bernardo, donde el Fan Fest volvió a mostrar que el fútbol también puede ser una excusa para encontrarse, compartir y sentirse parte de algo más grande.

Compartir