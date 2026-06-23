Nico Bron desde EE.UU. | «Vivimos una locura en Dallas, Argentina sacó adelante un partido tremendo en un estadio imponente»

En un vibrante móvil en vivo para Radio Noticias, el enviado especial Nico Bron relató la trastienda de la victoria de la Selección Argentina ante Austria en el Mundial 2026. Desde Texas, Bron describió la enorme tensión previa por la escasez de entradas, cuyos precios de reventa superaron los 1.500 dólares, dejando a muchos hinchas en los Fan Fest linderos.

Sobre el encuentro, disputado ante más de 90.000 personas en el imponente e imponente AT&T Stadium de Arlington, destacó la asombrosa infraestructura techada con climatización y escaleras mecánicas.

En lo futbolístico, remarcó cómo el equipo y la hinchada respaldaron orgánicamente a Lionel Messi tras fallar un penal, permitiendo que el capitán fuera clave para destrabar un partido sumamente táctico y asegurar el gran presente de la Scaloneta de cara al cierre de la fase de grupos.

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