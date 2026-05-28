Combustibles más caros, turismo austero y temor por Zona Fría generan preocupación económica en La Costa.

Mientras la economía sigue mostrando señales de retracción en distintos sectores, ciudades turísticas como las del Partido de La Costa empiezan a sentir el impacto de una combinación cada vez más compleja: aumento de combustibles, posible recorte de Zona Fría, crecimiento de la mora en tarjetas de crédito y un consumo cada vez más cuidado.

La caída en la venta de combustibles a nivel nacional volvió a encender alarmas en el sector comercial y turístico, especialmente en regiones donde el movimiento vehicular funciona como uno de los principales indicadores de actividad económica.

Naftas más caras y menos movimiento

Según datos difundidos en las últimas horas, la venta de combustibles volvió a registrar una baja en todo el país, reflejando un cambio cada vez más visible en los hábitos de consumo.

Viajes más cortos, menos escapadas espontáneas y una fuerte racionalización del gasto aparecen como parte del nuevo escenario económico.

En ciudades turísticas de la Costa Atlántica, donde gran parte de la actividad depende del flujo constante de visitantes, el aumento sostenido de combustibles impacta directamente sobre:

Turismo

Gastronomía

Transporte

Distribución de mercadería

Comercio

Servicios

Un turismo más austero

En paralelo, los datos difundidos por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) muestran que el turismo continúa moviéndose, aunque con características muy distintas a las de otros años.

Durante el fin de semana largo del 25 de Mayo viajaron 1,4 millones de turistas en todo el país, generando un impacto económico estimado en $339 mil millones.

Sin embargo, desde CAME remarcaron que se trató de un fin de semana “muy tranquilo”, donde predominó el turismo regional, las escapadas cortas y el fuerte peso de fiestas populares, propuestas gastronómicas y eventos culturales.

La estadía promedio fue apenas de 2,1 noches y el movimiento estuvo sostenido principalmente por actividades de cercanía y celebraciones locales.

La Costa y un escenario cada vez más sensible

En localidades como Mar de Ajó, San Bernardo, Santa Teresita o Costa del Este, el contexto empieza a observarse con preocupación.

El aumento del combustible no solo condiciona a quienes viajan, sino también a comerciantes y prestadores turísticos que deben absorber mayores costos operativos.

A esto se suma la discusión por el posible recorte del régimen de Zona Fría, que podría impactar directamente sobre miles de hogares y emprendimientos de la Costa Atlántica justo antes del invierno.

En paralelo, también crece la mora en tarjetas de crédito, un indicador que comerciantes locales ya empiezan a relacionar con menor consumo y mayores dificultades de pago.

Fiestas populares y gastronomía: el refugio del turismo

El informe de CAME también dejó otro dato importante: muchas ciudades lograron sostener movimiento gracias a eventos populares, fiestas gastronómicas y propuestas culturales.

Concursos de locro, festivales folklóricos, peñas y celebraciones patrias fueron parte del motor turístico del fin de semana en distintas provincias.

En ese contexto, la Costa Atlántica también empieza a mirar cada vez más hacia el turismo de cercanía, las propuestas culturales y los eventos gastronómicos como herramientas para sostener actividad fuera de temporada.

Un invierno que genera incertidumbre

El panorama económico empieza a construir una sensación compartida en buena parte de las ciudades turísticas:

Más costos

Menos margen de consumo

Escapadas más cortas

Familias cuidando cada gasto

Y aunque el turismo sigue moviéndose, los datos muestran que cada vez lo hace de manera más selectiva y austera.

En regiones como La Costa, donde el movimiento turístico sostiene gran parte de la economía local, cada modificación en combustibles, tarifas o capacidad de consumo termina impactando mucho más rápido que en otros lugares del país.

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