Kicillof cuestionó el recorte de Zona Fría y vecinos de La Costa expresaron preocupación por el impacto en las tarifas.

La posible quita o reducción del beneficio de Zona Fría empezó a sentirse cada vez más cerca en el Partido de La Costa. Este jueves, durante una visita a la localidad bonaerense de Tornquist, el gobernador Axel Kicillof volvió a cuestionar el proyecto impulsado por el gobierno nacional y aseguró que la medida afectaría a millones de bonaerenses.

«Le quieren sacar el subsidio de Zona Fría a cinco millones de bonaerenses», sostuvo el mandatario provincial durante una actividad oficial, en referencia a la iniciativa que ya obtuvo media sanción en Diputados y que ahora deberá ser tratada en el Senado.

Una preocupación que ya llegó a La Costa

El tema empezó a generar fuerte repercusión en ciudades de toda la Costa Atlántica, donde el descuento en la tarifa de gas pasó a convertirse en un alivio importante para muchas familias durante el invierno.

En las últimas horas, oyentes de Radio Noticias Web expresaron su preocupación por el posible aumento de las tarifas y el impacto que esto podría tener tanto en hogares como en comercios y prestadores turísticos.

En localidades como Santa Teresita, San Bernardo, Mar de Ajó o Costa del Este, donde el invierno se siente fuerte y gran parte de las viviendas dependen del gas para calefaccionarse, la discusión dejó de ser política para transformarse en una preocupación cotidiana.

Qué podría cambiar

El proyecto que impulsa el oficialismo nacional propone limitar el beneficio de Zona Fría y focalizarlo únicamente en determinados sectores vulnerables.

Actualmente, miles de usuarios del Partido de La Costa reciben descuentos automáticos del 30% y 50% sobre la factura de gas.

Si la ley avanza, muchos vecinos deberían reinscribirse en registros nacionales y acreditar condiciones económicas específicas para mantener parte del subsidio.

El impacto en la economía local

La preocupación también alcanza al sector turístico y comercial.

Prestadores de servicios, complejos turísticos y gastronómicos advierten que un aumento en los costos energéticos termina trasladándose directamente a precios y tarifas en ciudades donde la actividad económica depende, en gran parte, del turismo.

En ese contexto, distintos referentes regionales comenzaron a expresar inquietud por el impacto que la medida podría tener en la economía de la Costa Atlántica.

Dónde ver las declaraciones completas

Las declaraciones completas del gobernador Axel Kicillof sobre Zona Fría pueden verse en el canal de YouTube y en el Instagram de Radio Noticias Web, donde se compartió el fragmento de la conferencia realizada esta mañana en Tornquist.

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