Dino Palmarochi la rompió en el ProKart y se prende en el campeonato

Leo Palmarochi, padre del joven piloto, detalló en Radio Noticias el fin de semana perfecto de Dino en la tercera fecha del ProKart Metropolitano: se quedó con la manga, la prefinal y la final.

Con este resultado ideal, el costero se mete de lleno en la pelea por el título. Sin embargo, el logro deportivo contrasta con la realidad económica: los costos son millonarios y la familia reconoció que estuvieron a punto de bajarse este año. Para financiar la próxima carrera en Ciudad Evita, recurren al apoyo de la comunidad mediante rifas y peñas para no frenar la proyección nacional del piloto.

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