El Club Boliviano de Mar de Ajó celebra el Día de la Madre con una cena show abierta a toda la comunidad

En diálogo con Radio Noticias, Ronald Espinoza, secretario del Club Social y Deportivo Boliviano de Mar de Ajó, anunció la realización de los festejos por el Día de la Madre Bolivia, una fecha histórica inamovible que se conmemora cada 27 de mayo.

Para facilitar la asistencia por cuestiones laborales y coordinar con los festejos de la región, la institución local decidió adelantar la celebración para este sábado 23 de mayo a partir de las 20:00 hs.

Espinoza remarcó el fuerte carácter integrador y de Patria Grande que tiene el evento, destacando que todas las madres, sin importar su nacionalidad, tendrán acceso completamente gratuito a la cena y al show.

La velada incluirá la presentación del conjunto de música folclórica, además de espectáculos de danzas típicas y un gran baile familiar.

Los acompañantes abonarán un bono solidario muy accesible de $10.000 para ayudar a costear los gastos de la organización, en lo que representa una política institucional de retribuir y compartir con todos los vecinos de la zona sur del Partido de La Costa.

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