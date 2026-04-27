Más que vender pasajes, cumplir sueños | El rol del agente de viajes en su día

En el marco del Día del Agente de Viajes, Radio Noticias dialogó con Julia Bosch, quien destacó que esta profesión es, ante todo, una vocación de servicio. Bosch explicó que detrás de cada consulta hay una historia personal: desde alguien que vuela por primera vez hasta quienes ahorran durante años para conocer un destino soñado como Europa o Disney. El valor agregado del agente reside en acompañar ese proceso, ayudando incluso a superar miedos, como el temor a volar.

Julia enfatizó la importancia del asesoramiento personalizado, que va mucho más allá de la reserva de un hotel. Su tarea incluye gestionar trámites tediosos como visas y check-ins, además de recomendar experiencias según el perfil del viajero. Por ejemplo, sugirió que para quienes dudan sobre la vida en alta mar, lo ideal es comenzar con un «crucero de prueba» corto de tres días hacia Uruguay antes de embarcarse en travesías más largas a Brasil.

Asimismo, hizo un llamado a los clientes a no tener miedo de compartir su presupuesto real, ya que esa transparencia permite a los profesionales adaptar el viaje a medida sin juzgar la inversión del pasajero.

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