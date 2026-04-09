Crisis y consumo | Realizarán en Mar de Ajó la primera Jornada Nacional sobre Sobreendeudamiento Familiar

El próximo 24 de abril, la sede de la Universidad Atlántida Argentina en Mar de Ajó será escenario de una jornada clave para entender y afrontar la crisis económica actual. En diálogo con Radio Noticias, la abogada Cristina Abdala explicó que el evento abordará de forma interdisciplinaria el fenómeno del sobreendeudamiento, una problemática que ya afecta a más del 70% de la población y que se ha agravado profundamente desde 2024. La jornada contará con paneles de especialistas, jueces y psicólogos, buscando brindar herramientas legales y financieras ante situaciones donde los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos corrientes.

Abdala destacó que uno de los ejes centrales será la prevención y educación financiera, especialmente ante la toma de créditos «poco responsables» y el auge de las estafas digitales que dejan a las familias en una situación de vulnerabilidad extrema.

Además, se analizará la necesidad de nuevas normas judiciales que protejan al consumidor, tomando como base la experiencia de la oficina local de defensa al consumidor. La actividad es abierta a toda la comunidad y no requiere ser profesional para participar, ya que el objetivo es que el vecino común sepa cómo defender sus derechos.

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