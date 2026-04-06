Inauguran el Mercado de Productos Costeros en San Bernardo

La Municipalidad de La Costa puso en marcha el Mercado de Productos Costeros, un nuevo espacio de exhibición y venta ubicado en la Terminal de Ómnibus de San Bernardo (Av. San Bernardo y General Madariaga). Esta iniciativa está diseñada específicamente para potenciar a los pequeños productores del distrito, brindándoles un punto estratégico para comercializar sus elaboraciones de manera directa y sin intermediarios.

El mercado opera bajo un esquema de comercialización digital mediante billeteras virtuales y códigos QR, lo que garantiza que el ingreso por cada venta impacte de forma inmediata en la cuenta del productor. +

Para participar en esta primera etapa, los emprendedores deben estar formalizados y contar con una cuenta bancaria, priorizándose a aquellos que necesitan este impulso estatal para llegar al consumidor final. Tras el éxito de esta apertura en zona sur, el Municipio ya proyecta replicar este modelo de mercado en la zona norte del distrito.

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