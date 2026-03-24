Militantes del PJ en La Costa preparan actividades por el 24 de marzo con intervenciones artísticas y convocatoria a marchar.

En la antesala de un nuevo 24 de marzo, y en un año marcado por los 50 años del golpe de Estado, sectores del peronismo del Partido de La Costa avanzan en actividades de memoria impulsadas desde el territorio.

La concejal Ariana González compartió detalles del trabajo que viene realizando la mesa de trabajo de Mar del Tuyú, con eje en la militancia barrial y la organización colectiva.

De la calle a la organización

Según relató, el impulso surgió en el marco de las actividades por el 8 de marzo, cuando un grupo de militantes comenzó a proyectar una acción para el Día de la Memoria.

“Dijimos hagamos algo para el 24 de marzo, son 50 años del golpe de Estado… ¿por qué no?”, expresó.

A partir de ahí, se iniciaron reuniones y tareas organizativas que, según describió, se sostuvieron en el trabajo en equipo y la participación voluntaria.

Intervenciones con memoria

La iniciativa incluyó la intervención de pañuelos en línea con una campaña nacional de Abuelas de Plaza de Mayo, además de la realización de un mural y cuadros con contenido alusivo a la fecha.

Uno de esos trabajos será enviado a la organización como parte de la actividad.

“Fue pensado con respeto, no es un día festivo, sino un día para tener memoria”, señaló la concejal.

Memoria, derechos y presente

En su mensaje, González también vinculó la conmemoración con el presente, remarcando la importancia de sostener los derechos conquistados.

“Aquello que no se recuerda podría repetirse, y no estamos de acuerdo con repetir esa parte de la historia que tanto daño dejó”, afirmó.

Además, destacó el valor de la identidad y la expresión artística como herramientas para mantener viva la memoria colectiva.

Convocatoria al 24 de marzo

Las actividades culminarán con la participación en la movilización del 24 de marzo, en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

“Movilizados por esta fecha nos juntamos en nuestro querido PJ a conmemorar y preparar todo para marchar. Decir fuerte Nunca Más, Memoria, Verdad y Justicia”, concluyó.

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