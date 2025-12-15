Caen ventas en Mar del Plata y hay preocupación en la Costa

Con una baja del 9,6% en Mar del Plata, comerciantes de la Costa analizan con cautela el consumo y temen un verano con gasto turístico más limitado.

La actividad comercial cayó un 9,6% en Mar del Plata durante noviembre, según datos de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP). El dato —publicado por el diario La Capital— encendió luces de alarma en toda la región costera, incluyendo al Partido de La Costa, donde el consumo y las expectativas de ventas para la temporada alta comienzan a reconfigurarse con cautela.

La caída interanual refleja un consumo retraído y márgenes cada vez más ajustados, con costos que siguen en alza. La mayoría de los comercios relevados en la ciudad vecina informaron que trabajaron sin rentabilidad o con números en rojo, y que la inversión está prácticamente frenada ante un panorama que no ofrece señales claras de recuperación.

Aunque el informe refiere puntualmente a Mar del Plata, la situación no es ajena al resto de la región: en localidades como San Bernardo, Mar de Ajó o Santa Teresita, los comerciantes siguen de cerca estos movimientos, ya que las condiciones económicas en la antesala del verano suelen marcar el pulso de la temporada. La preocupación pasa por saber si, aun con afluencia turística, el nivel de gasto promedio se mantendrá a la baja.

Otro dato preocupante del informe es que más del 50% de los comerciantes marplatenses no espera mejoras en los próximos seis meses. El 33% se muestra optimista con cierta mejora, mientras que un 12% proyecta un panorama peor. La prudencia predomina en un contexto que obliga a ajustar expectativas, precios y estrategias.

En el Partido de La Costa, el efecto todavía no tiene cifras concretas, pero los comercios ya toman nota: menos ventas en Mar del Plata hoy pueden significar menos consumo mañana en la Costa.

