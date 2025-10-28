El BCRA presentó la moneda de plata del Mundial 2026 con el “gol del siglo” como homenaje central

El Banco Central presentó la moneda conmemorativa de la Copa Mundial FIFA 2026, cuyo motivo principal retomó el esquema del segundo gol argentino del 22 de junio de 1986 frente a Inglaterra, elegido como el mejor de la historia de los mundiales. La propuesta buscó celebrar, a 40 años de aquella obra de arte colectiva, la cultura futbolera que late en cada cancha del país.

En el anverso, la moneda mostró una pelota atravesando el disco, alegoría de la pasión popular por el fútbol. En el reverso, se ilustró la secuencia completa de la jugada del “gol del siglo”. La pieza se acuñó en plata 925, tiene 40 mm de diámetro, 27 gramos de peso, canto estriado y un valor facial simbólico de $10. El diseño estuvo a cargo del equipo del BCRA y la acuñación corrió por cuenta de la Real Casa de Moneda de España – Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Con este lanzamiento, la Argentina participó por sexta vez del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la FIFA, como ya lo hizo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. La continuidad en el programa refuerza la presencia del país en el circuito numismático global con una impronta propia y reconocible.

La moneda se entrega en cápsula acrílica, con estuche y certificado de autenticidad. La edición apuntó a coleccionistas y a hinchas que encuentran en cada pieza un relato de época: memoria, identidad y orgullo por una gesta que trascendió el deporte y sigue uniendo generaciones.

Fuente Política Argentina

