Santa Teresita | Vuelve la muestra de arte «Embarcados en un viaje anticolonial»
La 3ª Muestra de Arte «Embarcados en un viaje anticolonial» se inaugura este fin de semana en el Partido de La Costa.
La exposición busca visibilizar, a través del arte, la lucha, la diversidad y la identidad cultural de los pueblos originarios de América.
Cabe destacar que la muestra podrá visitarse con entrada libre y gratuita todos los días, de 15:00 a 18:00 horas, hasta el 16 de noviembre de en la Carabela de Santa Teresita.
Esto decia desde la organización, Antonieta Chinellato en RN.