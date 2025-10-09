10 de octubre de 2025

Santa Teresita | Vuelve la muestra de arte «Embarcados en un viaje anticolonial»

17 horas atrás 0

La 3ª Muestra de Arte «Embarcados en un viaje anticolonial» se inaugura este fin de semana en el Partido de La Costa.

La exposición busca visibilizar, a través del arte, la lucha, la diversidad y la identidad cultural de los pueblos originarios de América.

Cabe destacar que la muestra podrá visitarse con entrada libre y gratuita todos los días, de 15:00 a 18:00 horas, hasta el 16 de noviembre de en la Carabela de Santa Teresita.

Esto decia desde la organización, Antonieta Chinellato en RN.

Dale play:

