Se realizó la presentación del programa MUNA, Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia

Se llevó adelante la presentación del programa MUNA, Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia en Mar de Ajó, más especificamente en el Espacio Multicultural.

La jornada abordó los detalles de esta iniciativa en el distrito la cual tiene como eje trabajar en políticas de niñez y adolescencia.

Desde el area de Prensa de la Municipalidad del Partido de La Costa, Pablo Nulli, entregó detalles en el aire de Radio Noticias.

