4 de octubre de 2025

Alerta: tormentas para el fin de semana en la región costera

34 minutos atrás 0

El SMN lanzó una alerta amarilla por tormentas para sábado y domingo. Se anuncian lluvias fuertes, rayos, ráfagas y posible granizo.

Compartir

El Servicio Meteorológico Nacional dispuso una alerta amarilla por tormentas para este sábado y domingo, que podría afectar a gran parte de la zona costera bonaerense. Se esperan condiciones variables, con eventos aislados de fuerte intensidad.

Durante estos días se prevén lluvias acumuladas de entre 20 y 60 mm, aunque en algunas zonas podrían superarse esos valores puntualmente. Las tormentas podrían venir acompañadas de actividad eléctrica intensa, ráfagas de viento y caída de granizo ocasional.

El alerta abarca especialmente localidades costeras y distritos cercanos, donde las condiciones atmosféricas sugeridas indican que los fenómenos podrían intensificarse hacia la tarde y la noche del sábado. El domingo amanecería inestable, pero se espera que la situación mejore gradualmente hacia la tarde.

Recomendaciones básicas

  • Evitá actividades al aire libre durante episodios de lluvia y tormenta.
  • Mantenete lejos de postes eléctricos, árboles altos o zonas inundables.
  • No saques basura ni pongas objetos sueltos que puedan complicar el escurrimiento.
  • Contá con linterna, teléfono cargado y un kit de emergencia.
  • Si ya programaste salidas o eventos al aire libre, contemplá cambios de horario o alternativas bajo techo.

Este escenario es típico de la transición estacional, cuando la atmósfera presenta inestabilidades. Si seguís el pronóstico minuto a minuto, vas a estar mejor preparado para enfrentar el fin de semana con sorpresa meteorológica.

Compartir

Más historias

image

Octubre en Radio Noticias: publicitá con sentido, vendé con resultados

54 segundos atrás 0
image

20 minutos atrás 0
image

La Liga acató un fallo judicial y bajó a un jugador por deber cuota alimentaria

56 minutos atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

image

Octubre en Radio Noticias: publicitá con sentido, vendé con resultados

54 segundos atrás 0
image

20 minutos atrás 0
image

Alerta: tormentas para el fin de semana en la región costera

34 minutos atrás 0
image

La Liga acató un fallo judicial y bajó a un jugador por deber cuota alimentaria

56 minutos atrás 0
nostalgia na

HOY | «Noche de Nostalgia» con baile a beneficio de la Fiesta de Nueva Atlantis

3 horas atrás 0