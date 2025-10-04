El SMN lanzó una alerta amarilla por tormentas para sábado y domingo. Se anuncian lluvias fuertes, rayos, ráfagas y posible granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional dispuso una alerta amarilla por tormentas para este sábado y domingo, que podría afectar a gran parte de la zona costera bonaerense. Se esperan condiciones variables, con eventos aislados de fuerte intensidad.

Durante estos días se prevén lluvias acumuladas de entre 20 y 60 mm, aunque en algunas zonas podrían superarse esos valores puntualmente. Las tormentas podrían venir acompañadas de actividad eléctrica intensa, ráfagas de viento y caída de granizo ocasional.

El alerta abarca especialmente localidades costeras y distritos cercanos, donde las condiciones atmosféricas sugeridas indican que los fenómenos podrían intensificarse hacia la tarde y la noche del sábado. El domingo amanecería inestable, pero se espera que la situación mejore gradualmente hacia la tarde.

Recomendaciones básicas

Evitá actividades al aire libre durante episodios de lluvia y tormenta.

Mantenete lejos de postes eléctricos, árboles altos o zonas inundables.

No saques basura ni pongas objetos sueltos que puedan complicar el escurrimiento.

Contá con linterna, teléfono cargado y un kit de emergencia.

Si ya programaste salidas o eventos al aire libre, contemplá cambios de horario o alternativas bajo techo.

Este escenario es típico de la transición estacional, cuando la atmósfera presenta inestabilidades. Si seguís el pronóstico minuto a minuto, vas a estar mejor preparado para enfrentar el fin de semana con sorpresa meteorológica.

