El Ejecutivo pospone para noviembre el incremento en impuestos a naftas y gasoil. Medida busca reducir impacto en la inflación antes de elecciones.

El Estado nacional volvió a posponer el aumento en los impuestos aplicados a los combustibles líquidos (nafta sin plomo, nafta virgen y gasoil). La medida quedó oficializada mediante el Decreto 699/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial.

En dicho decreto se explica que la postergación alcanza los ajustes que restaban por aplicarse y que se correspondían con los impuestos sobre los combustibles y el impuesto al dióxido de carbono, previstos para este año. La decisión se justifica en la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”.

La suba diferida pasará a regir en noviembre, según el texto oficial, con el objetivo de evitar su impacto directo antes de los comicios nacionales.

Contexto de la medida

Este diferimiento no es aislado: desde mediados de 2024, el Gobierno de Javier Milei ya había desdoblado en múltiples ocasiones la puesta en vigencia de las actualizaciones en los impuestos a los combustibles, con la meta de moderar el impacto inflacionario.

ya había desdoblado en múltiples ocasiones la puesta en vigencia de las actualizaciones en los impuestos a los combustibles, con la meta de moderar el impacto inflacionario. En agosto se había hecho un reajuste parcial y se decidió aplazar lo restante para septiembre y octubre.

Esta nueva decisión se produce en un contexto de presión sobre los precios, agravada por la suba del dólar tras los resultados de las legislativas en la provincia de Buenos Aires.

Las autoridades buscan que la implementación de los incrementos se realice después de los comicios, para que no se perciba como una carga para los consumidores justo antes de las elecciones.

Lo que viene

Quienes monitorean las tarifas de los combustibles deberán estar atentos a las próximas regulaciones oficiales y a posibles nuevas postergaciones. La puesta en marcha definitiva del ajuste en los impuestos dependerá de la coyuntura económica, del tipo de cambio y del calendario electoral.

Para consultar el texto completo del Decreto 699/2025, se puede ingresar al sitio oficial del Boletín Oficial de la Nación:

boletinoficial.gob.ar

