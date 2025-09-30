30 de septiembre de 2025

Campaña de Mamografías gratuitas 2025 en La Costa

33 minutos atrás 0

En el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, y con el compromiso compartido de cuidar la salud de la comunidad, la Municipalidad de La Costa en acuerdo con LALCEC Santa Teresita, promueven la Campaña de Mamografías gratuitas 2025.

Durante todo el mes de octubre las mujeres entre 40 y 60 años de edad, sin obra social y con la Negativa de Anses, podrán realizarse mamografías de forma gratuita en LALCEC Santa Teresita.

Las interesadas, podrán sacar el turno a partir del lunes 29 de septiembre, de 8 a 12 hs a través de la línea telefónica 2246 – 439414, o dirigirse personalmente a la sede ubicada en Calle 8 N° 383 de Santa Teresita para más información.

La iniciativa busca facilitar el acceso a prácticas de cuidado, ofreciendo oportunidades de control que generan mejoras reales en la calidad de vida de las mujeres. La prevención y la concientización, marcan la diferencia.

