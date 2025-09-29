La Costa muestra su potencial turístico en la FIT 2025

En la tercera jornada de la FIT 2025, La Costa protagoniza dos charlas sobre gastronomía y turismo familiar, con la participación de Cristian Escudero.

La Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025 atraviesa este lunes su tercera jornada y el Partido de La Costa será protagonista con dos charlas en el stand de la Provincia de Buenos Aires: “Rutas y experiencias gastronómicas innovadoras” y “La Costa, destino familiar”.

El secretario de Turismo de La Costa, Cristian Escudero, destacó en diálogo con Radio Noticias Web: “Nos reunimos con la Subsecretaría de Turismo de la Provincia, organizamos eventos culturales en el stand, degustaciones y juegos de activación para promocionar La Costa con el público, además de entrega de folletería”.

Durante la jornada, Escudero encabezará la presentación de experiencias gastronómicas y también la exposición sobre La Costa como destino familiar, con eje en la diversidad de propuestas que ofrece el distrito para el turismo nacional e internacional.

Por su parte, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, subrayó: “El turismo es motor de crecimiento global y generador de oportunidades en cada rincón de nuestro país y el mundo. Tiene un poder único: impulsar cambios positivos en lo económico, lo social y lo cultural. La innovación es esencial para transformar el sector: el uso de la inteligencia artificial y la tecnología puede crear experiencias más eficientes que agreguen valor a los destinos. Hoy es momento de agregarle valor al turismo argentino. Lo que construyamos juntos será un legado que permanecerá en las próximas generaciones”.

La apertura de la FIT 2025 se vive en un marco único, celebrando la fuerza transformadora del turismo y reafirmando el papel de la Argentina como anfitrión de uno de los encuentros más destacados del calendario turístico global.

El Secretario de Turismo loca, Cristian Escudero con más detalles para RN:

