La Junta Electoral confirmó los resultados: Fuerza Patria ganó en La Costa y se quedó con 4 concejales y 3 consejeros. LLA suma 3 bancas y Somos Buenos Aires 2.

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires oficializó el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas 2025 en el Partido de La Costa, definiendo la nueva composición del Concejo Deliberante y el Consejo Escolar.

En el cargo de concejales, la distribución quedó del siguiente modo:

Fuerza Patria : 4 bancas

: 4 bancas La Libertad Avanza : 3 bancas

: 3 bancas Somos Buenos Aires: 2 bancas

En tanto, para consejeros escolares, la totalidad de las 3 bancas en juego quedaron en manos de Fuerza Patria, que alcanzó la mayoría absoluta en esta categoría.

Un nuevo mapa político

De esta forma, Fuerza Patria se consolida como la primera fuerza en La Costa, con un bloque mayoritario tanto en el Concejo como en el Consejo Escolar.

La Libertad Avanza logró retener representación con tres bancas, sosteniendo su papel como segunda fuerza política del distrito.

Por su parte, Somos Buenos Aires alcanzó dos concejales, consolidándose como tercera opción y asegurando voz propia en el cuerpo deliberativo, aunque sin acceder al Consejo Escolar.

Polarización con fragmentación controlada

Los resultados ratifican un escenario de polarización entre los dos principales espacios, que concentraron más del 70 % de los votos, pero con una representación moderada de un tercer actor que mantiene presencia institucional.

Con esta nueva conformación, el Concejo Deliberante de La Costa se perfila para una etapa de fuertes negociaciones, donde la mayoría relativa de Fuerza Patria necesitará acuerdos para garantizar gobernabilidad en los próximos dos años.

