15 de septiembre de 2025

Cardozo habló sobre el podio logrado por La Provincia en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

5 horas atrás 0

La Provincia de Buenos Aires brilló en los JADAR 2025, imponiéndose como líder del medallero general. La delegación bonaerense, escoltada por más de 550 atletas de diversos municipios, cosechó 257 distinciones: 218 en la rama olímpica y 39 en la paralímpica.

Entre los protagonistas institucionales apareció el Subsecretario de Deportes de PBA y ex intendente costero Cristian Cardozo, quien acompañó de cerca a la comitiva y celebró el rendimiento de los deportistas.

Escucha lo que decía el funcionario en el aire de Radio Noticias.

Dale play:

