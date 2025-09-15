Cardozo habló sobre el podio logrado por La Provincia en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento
La Provincia de Buenos Aires brilló en los JADAR 2025, imponiéndose como líder del medallero general. La delegación bonaerense, escoltada por más de 550 atletas de diversos municipios, cosechó 257 distinciones: 218 en la rama olímpica y 39 en la paralímpica.
Entre los protagonistas institucionales apareció el Subsecretario de Deportes de PBA y ex intendente costero Cristian Cardozo, quien acompañó de cerca a la comitiva y celebró el rendimiento de los deportistas.
Escucha lo que decía el funcionario en el aire de Radio Noticias.