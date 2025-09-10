10 de septiembre de 2025

«Somos Parte» | Los talleres de turismo desembarcan en San Clemente del Tuyú

2 horas atrás 0

«Somos Parte» es un taller lanzado por la Municipalidad de La Costa para el desarrollo del turismo comunitario en la región, que tiene como objetivo fortalecer la actividad turística y el desarrollo local a través de la capacitación de la comunidad.

El taller busca mejorar la vinculación de los vecinos con el turismo, brindar herramientas para la búsqueda de empleo en el sector, enseñar a elaborar currículums atractivos y enseñar estrategias de atención al cliente, además de fomentar la participación en la construcción del futuro turístico de La Costa

Carolina Lara, desde el Area de Turismo local marcó detalles en RN.

Dale play:

